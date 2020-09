Elisabetta Gregoraci al GF Vip, Briatore sbotta: “Questa è autonomia?”

Flavio Briatore sbotta contro l’ex moglie Elisabetta Gregoraci al GF Vip: “Questa è autonomia? Rinunci a quello che le passo”.

Dopo essere rimasto in silenzio e non aver a lungo commentato la partecipazione della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip, alla fine Flavio Briatore ha perso le staffe e in un’intervista al Fatto Quotidiano ha lanciato l’attacco. Sono diverse le cose che danno fastidio al patron del Billionaire, che rompe gli indugi.

Non sono andate giù al tycoon italiano alcune affermazioni riguardanti una presunta mancanza di libertà della Gregoraci quando stavano insieme. Per questo ha rilanciato ricordando che la showgirl all’epoca lo ha seguito “in qualche Gran Premio che le interessava come quello del Giappone”.

L’affondo di Briatore contro Elisabetta Gregoraci

Per il resto, era abbastanza autonoma, sostiene Briatore, anzi “faceva quello che voleva”. Entrando nello specifico, Flavio Briatore è ancora più duro, quando dive che la sua ex per vivere “non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. Frasi che sicuramente alimenteranno non poche polemiche quelle dell’imprenditore ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Che sottolinea ancora: “Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”. Briatore mette in evidenza poi che il loro matrimonio si è concluso “senza drammi”, ma a questo punto arrivano le stilettate più dure nei riguardi dell’ex. L’imprenditore sull’autonomia che la ex richiede domanda: “Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”. Poi un commento su quanto sta accadendo nel reality show a cui Elisabetta Gregoraci partecipa: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”.