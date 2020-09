Dzeko, il presunto labiale contro la Juventus: il retroscena

Edin Dzeko è stato protagonista del match contro la Juventus anche con qualche errore di troppo: il suo labiale, però, dimostra attaccamento

Edin Dzeko è tornato al centro dell’attacco della Roma dopo le numerose vicende di calciomercato in cui è stato coinvolto. Il centravanti bosniaco è stato ad un passo proprio dalla Juventus, avversaria domenica sera all’Olimpico. E proprio lui, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, si è lamentato per un fallo non fischiato da Di Bello. Così è stato protagonista di una battuta infelice che è stata captata da tutti attraverso il suo labiale.

Dzeko, cosa ha detto l’attaccante della Roma?

Lo stesso attaccante bosniaco avrebbe riferito al direttore di gara: “​Sempre così con loro, oh…”. La decisione dell’arbitro ha mandato su tutte le furie Dzeko, che è stato ad un passo proprio dalla Juventus nei giorni scorsi. Ora però ha sposato ancora una volta il progetto giallorosso restandovi ancora per una stagione. Così il centravanti vorrebbe vincere qualche trofeo con la Roma, che non riesce a cambiare rotta da diverse stagioni. Una situazione complicata che si è risolta per il verso giusto per quanto riguarda lo stesso giocatore bosniaco, ora pronto ad essere sempre più il capitano della formazione capitolina.