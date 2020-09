Il governatore Vincenzo De Luca prende contromisure importanti per la situazione Covid Campania. Arrivano misure restrittive anti movida.

Ordinanza di restrizione per quanto riguarda la situazione Covid Campania. Il governatore Vincenzo De Luca, eletto da neanche 10 giorni per un secondo mandato in qualità di governatore, ha emanato una serie di provvedimenti restrittivi. Tali misure si rendono necessarie per cercare di arginare la curva di contagi che dall’estate ha interessato la regione da lui presieduta.

LEGGI ANCHE –> Morti Coronavirus | allarme dell’OMS | ‘Ci saranno 2 milioni di vittime’

De Luca ha firmato l’ordinanza numero 75 dall’inizio della crisi, disponendo per una serie di forti limitazioni ad attività di ristorazione e simili. La situazione di emergenza Covid Campania permarrà fino al prossimo 7 ottobre. Locali di ritrovo come bar, ristoranti, teatri, cinema ed altri spettacoli dal vivo resteranno aperti fino alle 22:0 qualora non potranno ottemperare alle indicazioni incluse in quanto emanato da De Luca. Vige un divieto di vendita di alcolici di ogni tipo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno dopo. Feste pubbliche e private potranno avere luogo con un massimo di 20 persone e con l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico tra i partecipanti e di indossare correttamente (su naso e bocca, n.d.r.) le mascherine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bambino Coronavirus | grave in ospedale a 8 mesi | Contagiato dalla nonna

Covid Campania, misure in vigore fino al 7 ottobre

Bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati, teatri e cinema non potranno vendere alcolici dalle 22:00 in poi, come detto, neppure dai distributori automatici. Fiere e sagre continuano ad essere sospese e le mascherine vanno indossate pure all’aperto. Per chi sale sui mezzi pubblici sprovvisto della suddetta mascherina si prevedono multe ed anche l’intervento diretto delle forze dell’ordine, in caso di rifiuto ad utilizzarla ed a scendere dal mezzo stesso. Ed ancora: misurazione obbligatoria della temperatura all’ingresso di ogni negozio, esercizio commerciale ed ufficio pubblico per clienti e dipendenti. In caso di 37,5° di temperatura corporea scattano le misure previste. E non devono mai mancare i dispenser che rilasciano gel igienizzante per gli avventori.

LEGGI ANCHE –> Bracciano, bimba positiva a scuola: 21 in quarantena