Food Blogger mostra la Nutella Bianca, il web si scatena: “Dobbiamo averla”

Un flood blogger ha generato una caccia alla Nutella Bianca dopo averne mostrato una foto sul suo profilo social.

Ricordate la frenesia che si è scatenata sul web quando la Ferrero ha commercializzato i Nutella Buscuit? Qualcosa di simile sta accadendo in questi giorni dopo che il food blogger Bruce Super Convenience ha mostrato un barattolo di Nutella Bianca. Il blogger precisa che quella che ha in mano non è una crema acquistabile in un supermercato o in uno store alimentare, semplicemente perché non è in commercio.

Leggi anche->Nutella Biscuits, che cosa sono: dove comprarli e quanto costano

Il blogger australiano spiega che, sebbene l’etichetta possa ingannare, quella che sta mostrando è una crema dolce fatta da un suo follower e inviatagli come gesto di cortesia. Insomma, la Ferrero non ha creato ancora la variante al cioccolato bianco del suo prodotto di punta. Tuttavia Bruce fa venire l’acquolina in bocca a tutti i suoi follower elogiandone la qualità: “L’odore che sprigiona è come quello di un sogno Kinder ed il sapore è ancora migliore. Mi ricorda quello di uno dei miei prodotti Kinder preferiti di tutti i tempi, gli Shoko Bons bianchi”.

Leggi anche ->Ferrero premia i propri dipendenti: ecco il ‘premio Nutella’

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nutella Bianca: il web entra in frenesia, ma la Ferrero non l’ha ancora creata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Super Convenience (@brucesuperc) in data: 19 Set 2020 alle ore 3:46 PDT

La descrizione del prodotto sono bastate agli amanti della Nutella per entrare in uno stato di frenesia. C’è persino chi scrive che adesso averne un barattolo sarebbe diventata una necessità collettiva: “Non è un desiderio di Bruce, è una necessità”. In un articolo sull’argomento, pubblicato in un tabloid inglese si suggerisce che la Nutella bianca esista solo in Italia. Tuttavia dobbiamo frenare gli entusiasmi e smentire la commercializzazione di un simile prodotto da parte di Ferrero. Esistono infatti delle pagine dedicate in cui i consumatori chiedono al produttore di portarla sul mercato, ma si tratta solo di un desiderio.