Alessia Marcuzzi lascia tutti a bocca aperta: “luci e ombre” su Instagram

Con il suo ultimo post su Instagram Alessia Marcuzzi si mostra ai suoi tanti followers in una versione inedita, meno sfavillante del solito ma forse più profonda.

E’ un’Alessia Marcuzzi diversa dal solito quella che si mostra ai suoi numerosissimi followers nel suo ultimo post su Instagram. Meno rutilante e prorompente, ma molto più “profonda” e riflessiva. Complice il gioco di luci e ombre cui lei stessa allude nella didascalia che accompagna la foto. E i fan, a giudicare dal numero di commenti, like e condivisioni, sembrano aver particolarmente gradito la loro beniamina in questa particolare versione.

Alessia Marcuzzi in bianco e nero

Probabilmente l’istantanea che cattura la forma esteriore di Alessia Marcuzzi in questo preciso momento riflette anche il suo stato d’animo. La conduttrice nuda e seduta allarga le gambe, la giacca copre poco, e Instagram impazzisce. “Ti ho conosciuta che ero soltanto un bambino, sono cresciuto insieme a te – chiosa un utente -. Ritrovarti su Instagram è stato poi un piacere enorme. Sei bellissima, sempre solare e sorridente, non puoi che essere tu la mia conduttrice preferita in assoluto. Non mi piace Temptation Island, ma da due anni lo guardo soltanto per te. Sei pazzesca e meravigliosa, ti meriti tutte le soddisfazioni che la vita ti riserverà da qui a per sempre”.

E c’è chi le sta vicino per quelle brutte voci circolate quest’estate su un probabile flirt con il suo amico Stefano De Martino, reduce dalla fine del matrimonio con Belen Rodriguez. “Il mondo di internet è un posto orribile e tu non devi stare a sentire quello che dicono. Continua per la tua strada, tu e Stefano siete soltanto buoni amici e chi è intelligente lo sa”.

Visualizza questo post su Instagram Luce e ombra 🖤 #tbt Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 29 Set 2020 alle ore 9:36 PDT

