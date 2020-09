Voli low cost per l’inverno: le ultime offerte di Volotea

Voli low cost per l’inverno da non perdere: le ultime offerte di Volotea. Le info utili.

Arrivano da Volotea le nuove offerte di voli low cost per viaggiare in inverno. Occasioni da prenotare subito se state programmando un viaggio tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Le offerte riguardano i voli per viaggiare in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost per l’inverno: le offerte di Volotea

Dopo le offerte a prezzi scontati per viaggiare a settembre e ottobre in Italia, Volotea lancia nuovi sconti per la stagione invernale. Le offerte riguardano ancora una volta i voli interni, tra gli aeroporti italiani serviti dalla compagnia aerea low cost. Si tratta di voli previsti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, con un occhio già alla prossima stagione.

La compagnia aerea spagnola Volotea, con sede a Barcellona, si caratterizza per i suoi collegamenti tra le città di medie dimensioni in tutta Europa, insieme a poche grandi città e a popolari destinazioni di vacanza. Il suo servizio è fondamentale per chi non vuole percorrere lunghe distanze per raggiungere gli aeroporti dei grandi centri urbani.

Le offerte di voli low cost partono da una base di 19,00 euro, a tratta e a persona, ma sono previsti anche voli a prezzi di poco superiori che vale la pena di considerare. Alcune delle offerte indicate sono già per la prossima stagione estiva. Occhio a prezzi, dunque.

I voli in offerta in dettaglio

Di seguito i voli low cost in offerta da Volotea per viaggiare in Italia tra il 2020 e il 2021. Le offerte sono per la stagione invernale, ma è già prevista qualche occasione da non perdere già per la prossima stagione estiva.

Partenze da Ancona per:

Palermo da 23,63 euro a gennaio e febbraio 2021

da 23,63 euro a gennaio e febbraio 2021 Catania da 23,63 euro a febbraio 2021

Partenze da Bari per:

Venezia da 19,00 euro a novembre 2020

da 19,00 euro a novembre 2020 Palermo da 23,63 euro a gennaio 2021

da 23,63 euro a gennaio 2021 Catania da 22,47 euro a febbraio 2021

Partenze da Bologna per:

Olbia da 19,00 euro a novembre 2020 e gennaio 2021

da 19,00 euro a novembre 2020 e gennaio 2021 Olbia da 23,63 euro a febbraio 2021

Partenze da Cagliari per:

Verona da 23,63 euro a gennaio 2021

da 23,63 euro a gennaio 2021 Palermo da 23,63 euro a febbraio 2021

Partenze da Genova per:

Lamezia Terme da 27,75 euro a gennaio 2021

da 27,75 euro a gennaio 2021 Catania da 27,75 euro a febbraio 2021

Partenze da Lamezia Terme per:

Genova da 23,63 euro a dicembre 2020

da 23,63 euro a dicembre 2020 Torino da 23,63 euro a febbraio 2021

Partenze da Milano Bergamo per:

Olbia da 19,00 euro a dicembre 2020 e gennaio 2021

Partenze da Napoli per:

Genova da 21,00 euro a novembre 2020

da 21,00 euro a novembre 2020 Torino da 27,75 euro a gennaio 2021

da 27,75 euro a gennaio 2021 Cagliari da 27,75 euro a febbraio 2021

Partenze da Olbia per:

Bologna da 23,79 euro a febbraio 2021

Partenze da Palermo per:

Venezia da 23,63 euro a gennaio 2021

da 23,63 euro a gennaio 2021 Cagliari da 23,63 euro a febbraio 2021

Partenze da Pescara per:

Palermo da 27,75 euro a dicembre 2020

da 27,75 euro a dicembre 2020 Catania da 19,00 euro a gennaio 2021 e da 23,63 euro a febbraio 2021

Partenze da Pisa per:

Bordeaux da 27,75 euro ad aprile 2021

Partenze da Torino per:

Cagliari da 19,00 euro a gennaio 2021

da 19,00 euro a gennaio 2021 Catania da 27,75 euro a febbraio 2021

Partenze da Trieste per:

Palermo da 27,75 euro a gennaio 2021

da 27,75 euro a gennaio 2021 Napoli da 27,66 euro a febbraio 2021

Partenze da Venezia per:

Palermo da 27,75 euro a gennaio 2021

da 27,75 euro a gennaio 2021 Nantes da 30,83 euro a febbraio 2021

Partenze da Verona per:

Olbia da 19,00 euro a ottobre 2020

da 19,00 euro a ottobre 2020 Napoli da 19,00 euro a gennaio 2021

da 19,00 euro a gennaio 2021 Cagliari da 23,63 euro a febbraio 2021

