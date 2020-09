Uomini e Donne, la scelta a sorpresa di Davide Donadei

Una scelta a sorpresa per il nuovo tronista, Davide Donadei, dopo le due esterne con Selene e Beatrice: la sua decisione

Novità importanti per la nuova puntata di Uomini e Donne con protagonisti Gemma Galgani, Jessica Antonini e Davide Donadei. L’attenzione sarà posta proprio sul tronista dopo le due esterne con Selene e Beatrice. Proprio quest’ultima colpirà di più il ragazzo, dopo aver discusso anche con Selene nell’ultima puntata dopo il suo interesse per Nicola Vivarelli. Inoltre, svela di essere infastidito con Beatrice per via delle lacrime della ragazza e delle continue lamentele su Selene. Poi, però, il tronista rivelerà di averci pensato su e di aver cambiato idea sulla stessa ragazza con la quale è uscito in esterna.

Leggi anche –> Uomini e Donne, tre nuovi tronisti: verranno scelti dal pubblico

Leggi anche –> Uomini e Donne, addio Giulio Raselli Giulia D’Urso: l’annuncio



Uomini e Donne, non solo Davide Donadei: protagonista anche Jessica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella puntata di oggi sarà protagonista anche Jessica Antonini. Andrà in onda la sua esterna con Davide Lorusso con la decisione di farsi un tatuaggio in comune e così la tronista si farà disegnare una rana sul polso. Un indizio davvero importante proprio a dimostrazione della sua vicinanza alla ragazza: infine, ci sarà anche il tira e molla tra Lucrezia, Armando e Gianluca. Si parlerà anche del Trono Over con Gemma Galgani che sarà ancora una volta criticata da Tina Cipollari.