La vulcanica Tina Cipollari lascia un messaggio sul suo profilo personale Instagram. Il contenuto è davvero inequivocabile.

Da anni in tanti di noi la ammirano a ‘Uomini e Donne’ per via del suo carattere grintoso ed energico. E Tina Cipollari non delude mai i suoi fans. La tenace e combattiva opinionista, spalla forte di Maria De Filippi, di estimatori ne ha tanti. Così come di detrattori, come sempre accade ai vip. In particolar modo a quelli capaci di creare discussioni grazie al loro modo di essere, genuino, spontaneo, vero. Questo è proprio il caso della 54enne originaria di Viterbo.

Tina Cipollari, il messaggio speciale su Instagram

Nel post pubblicato sul proprio profilo social, la Cipollari esalta quello che è il suo modo di essere e di comportarsi. “Con dei pregi e dei difetti, per me che sono indecisa per natura e decisa per scelta”. Lei che si definisce anche impulsiva, protagonista di errori e di discese all’inferno, ma capace pure di apprendere dai propri sbagli. Lei è orgogliosa di quello che è. Ed i fans concordano.

