Paolo Brosio, confessione inedita: “Ecco perché non sono andato al GfVip”

Attraverso un lungo post su Facebook Paolo Brosio ha chiarito cosa gli ha impedito di partecipare al reality.

Paolo Brosio non ha potuto prendere parte al Grande Fratello Vip 5, nonostante fosse stato annunciato nel cast ufficiale, perché ha contratto il Coronavirus. La notizia era nell’aria da giorni, ma solo ora è stata confermata in via ufficiale dal diretto interessato attraverso un lungo post su Facebook.

Le ragioni dell’assenza di Paolo Brosio

Paolo Brosio oggi sta bene ed è finalmente guarito. Ma la battaglia contro il Coronavirus non è stata certo una passeggiata, tra i 9 giorni di ricovero all’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma e i 12 tamponi effettuati, oltre ovviamente alle condizioni di isolamento per evitare altri contagi. Il tutto nella consapevolezza che tanti altri malati come lui si spegnevano ora dopo ora.

Il giornalista ha aggiornato sulle sue condizioni di salute nella giornata di ieri, domenica 27 settembre, data in cui ha tra l’altro compiuto 64 anni: “Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero”, ha fatto sapere Brosio, confessando di essere scoppiato in lacrime quando ha saputo di essere risultato negativo al test e di aver considerato questo suo compleanno il “più bello” di tutti. E sottolineando che durante la difficile lotta al Coronavirus non ha mai smesso di confidare “in Dio, nella Madonna e in San Pio”. Le porte del Gf Vip ora si schiuderanno? “Forse ci vediamo, dai non litigate”, ha dichiarato il Nostro.

