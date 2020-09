Panicucci, il commento di Marco Bacini innesca le polemiche

Un semplice commenti di Marco Bacini nei confronti della compagna Federica Panicucci ha scatenato numerose polemiche: il motivo

Federica Panicucci è legata sentimentalmente ormai da tempo a Marco Bacini. Ma un commento dello stesso uomo (‘Come sei bella’) sotto un suo post su Instagram della conduttrice di Mattino 5 ha scatenato numerose polemiche. La stessa Federica aveva condiviso una foto con i capelli raccolti davanti allo specchio con la seguente didascalia: “La vita è questa. Niente è facile, nulla è impossibile”. E così una ragazza ha consigliato allo stesso uomo di farle i complimenti in privato scatenando così la reazione di Marco.

Panicucci, la risposta di Marco Bacini

Così il commento della ragazza ha scatenato la risposta dello stesso Bacini: “In privato le dico tante cose molto belle e mi piace molto anche farle complimenti pubblici proprio per condividere con tutti la mia ammirazione e i miei sentimenti”. Poi ha aggiunto: “Lei vede qualcosa di male in questo? Io no! Si rilassi e vedrà che troverà qualcuno che farà complimenti anche a lei!”. Successivamente la stessa follower della conduttrice ha scritto un nuovo messaggio: “L’amore verso una donna è materia privata ed intima, non una ciofeca pubblica attira like”. Un botta e risposta davvero alquanto inutile per un semplice apprezzamento alla propria compagna.