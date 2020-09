Lutto nella musica: morto Mark Stone, primo bassista dei Van Halen

Morto Mark Stone, primo bassista dei Van Halen: grave lutto nel mondo della musica, dagli esordi all’addio alla nota band.

Mark Stone, il bassista del nucleo originario dei Van Halen, è morto dopo una battaglia contro il cancro. La sua morte è stata confermata da suo fratello Brad, che ha pubblicato la triste notizia tramite Instagram. Il musicista, stando a quanto si è appreso, era stato recentemente ricoverato in hospice.

Era stato insieme ai fratelli Eddie e Alex Van Halen, e infine David Lee Roth, il componente della band nel 1972, quando appunto era stata fondata. Inizialmente, il gruppo si chiamava Genesis, ma cambiò in Mammoth dopo aver appreso che c’era un’altra band chiamata Genesis. Nel 1974, la band cambiò nome in Van Halen, ma nello stesso anno Stone venne sostituito da Michael Anthony.

Mark Stone e la sua verità sull’addio ai Van Halen

Nessuna rottura grave, ma in quel momento Mark Stone era impegnato con gli studi, come rivelerà in seguito nel documentario The Van Halen Story: The Early Years. “In pratica, non riuscivo a stare dietro a entrambe le cose”, aveva spiegato. Nella stessa intervista ha ammesso: “Ci siamo incontrati un giorno e in realtà mi hanno chiesto di andarmene. Per molto tempo è stata davvero dura. È stato davvero difficile lasciare quella band perché sapevo che erano destinati alla grandezza”.

Sebbene Stone non sia mai apparso in nessuna pubblicazione ufficiale di Van Halen, ha contribuito ad alcune demo dal 1973 al 1974. Queste demo sono facilmente reperibili in Rete e sono state trasmesse anche nel documentario citato sopra che racconta appunto il primo periodo della band. In seguito, il bassista ha partecipato ad alcune reunion amichevoli della band. Tanti sono i messaggi di cordoglio che arrivano sia ai Van Halen che alla famiglia di Mark Stone.