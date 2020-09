Previsioni meteo settimana 28 settembre: ancora piogge e freddo. Continua il maltempo sull’Italia.

È una fine di settembre di pieno autunno in Italia, con piogge e temporali diffusi ma soprattutto gran freddo. Nel giro di pochi giorni siamo passati dal caldo estivo a un clima pienamente autunnale, con temperature molto più basse rispetto alla media del periodo. Un inizio di stagione decisamente brusco. Con l’arrivo della prima neve in montagna, anche a basse quote.

Non è finita, anche nei prossimi giorni avremo ancora piogge, temporali e soprattutto freddo. Ecco che cosa ci aspetta.

Meteo settimana 28 settembre: ancora piogge e freddo, le previsioni

Un avvio d’autunno all’insegna del maltempo intenso e soprattutto del freddo è quello che sta caratterizzando questi giorni di fine settembre in Italia. Un cambiamento repentino che ci ha portato dal caldo estivo di una settimana fa, pur con qualche perturbazione, a temperature quasi invernali. Uno shock accompagnato, purtroppo, dai danni della furia delle piogge, con allagamenti e smottamenti in varie zone d’Italia, a Nord come a Sud.

Anche la settimana che prende il via con lunedì 28 settembre e che vedrà l’ingresso del mese di ottobre sarò ancora segnata da condizioni di generale maltempo. In ogni caso, in questi primi giorni, mentre al Nord assistiamo a un miglioramento, con cessazione dei fenomeni e ampie schiarite, le piogge e i temporali stanno colpendo soprattutto il Centro-Sud, in particolare la dorsale appenninica e il versante del medio-basso Tirreno.

Nella giornata di lunedì 28 settembre, le piogge torneranno lungo il versante adriatico e al Nord-est.