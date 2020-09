Luca Ababei morto a 15 anni dopo giorni di agonia: dramma a Velletri

Non ce l’ha fatta ed è morto tre giorni dopo aver tentato il suicidio, Luca Ababei deceduto a 15 anni: dramma a Velletri.

Aveva solo 15 anni Luca Ababei, un ragazzo di Velletri che ha perso la vita oggi dopo giorni di agonia. Venerdì mattina, da quanto ricostruito, ha tentato il suicidio davanti agli occhi del padre. Si cerca adesso di scavare nella vita dell’adolescente per cercare di capire le ragioni del gesto estremo.

Il dramma si è consumato appunto qualche giorno fa nel cortile di un’abitazione di Velletri, in provincia di Roma: stando a quanto ricostruito, l’adolescente di appena 15 anni si è cosparso di benzina, quindi si è dato fuoco. Il tutto davanti agli occhi del padre, che ha tentato invano di intervenire per spegnere le fiamme.

Il dramma di Luca Ababei: l’adolescente è morto dopo aver tentato il suicidio

Luca Ababei è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Infatti, le sue condizioni erano disperate e in queste ore ne è stato dichiarato il decesso. Meno grave il padre, ricoverato al Sant’Eugenio, sempre nella Capitale. L’uomo ha ustioni su mani e piedi, procurate intervenendo per spegnere le fiamme che avvolgevano il figlio. Il dramma di venerdì mattina è avvenuto in un cortile di via Fontana Parata.

Sul luogo del dramma di questa mattina, sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri della stazione di Velletri. A loro è spettato il compito di ricostruire l’accaduto. Non sembrano esserci, al momento, dei motivi che giustifichino il gesto del ragazzo. Luca Ababei – secondo i genitori – non aveva alcun problema né con loro, né a scuola. I genitori del ragazzo lavorano nei campi e il padre si era preso una pausa dal lavoro per portarlo a scuola.