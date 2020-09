L’eredità, le anticipazioni del 28 settembre 2020: le novità

Novità importanti per la prima puntata de L’eredità, che andrà in onda a partire da questa sera, lunedì 28 settembre 2020

Novità importanti per quanto riguarda la prima puntata de L’Eredità, in programma a partire da lunedì 28 settembre 2020. Ritornerà così il game-show preserale di Rai 1, con la conduzione di Flavio Insinna e con la partecipazione delle Professoresse, Federica Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Ci sarà una novità per quanto riguarda una nuova modalità di gioco: il Triello, ossia chi vince diventerà campione e andrà direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina. Inizialmente ci sarà nuovamente la formula classica con sette concorrenti, che poi andranno a sfidarsi a diverse prove ad eliminazione fino ad arrivare alla fase finale.

L’eredità, la nuova edizione

L’Eredità è un programma prodotto con la collaborazione di Banijay Italia, che va in onda dallo Studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, in Roma. Durante i primi appuntamenti di questa nuova edizione non ci sarà il pubblico in studio proprio per le norme anti-COVID-19. Dal 2002 sono andate in onda circa 4400 puntate e così, a partire da oggi, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione, a partire alle 18:45, su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. Infine, il giorno dopo sarà visibile sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.