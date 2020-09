Cosa sapere su Giorgia Trasselli: chi è l’attrice che è stata la Tata di Casa Vianello, carriera e curiosità.

Classe 1950, nata a Roma, Giorgia Trasselli è nota a tutti per essere stata la Tata della sitcom Casa Vianello a fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Un avventura che è durata quasi un ventennio, interpretando lo stesso ruolo anche negli spinoff Cascina Vianello e I misteri di Cascina Vianello.

Pur essendo principalmente conosciuta per quel ruolo, Giorgia Trasselli è stata anche protagonista di vari sceneggiati televisivi. Tra le fiction che ha interpretato ricordiamo Diritto di difesa, Distretto di Polizia 2, Giochi pericolosi, Don Matteo 7, R.I.S. – Delitti imperfetti. Ha anche recitato sul grande schermo nella pellicola Classe mista 3ª A, diretta a metà anni Novanta da Federico Moccia.

Chi è Giorgia Trasselli: carriera e curiosità sull’attrice

In televisione, spalla di Mauro Serio, ha condotto il gioco di Raidue Che fine ha fatto Carmen Sandiego?, inoltre ha interpretato lo spot del formaggio Leerdammer, vestendo il ruolo della cartomante, quello di Dash smacchiatore con Fabio De Luigi, le Gocciole Pavesi interpretando la suocera di Tarzan e infine lo spot della Banca Mediolanum, dove recita accanto allo storico presidente della nota banca Ennio Doris.

Giorgia Trasselli è però soprattutto un’apprezzatissima attrice di teatro, che nella sua carriera ha lavorato al fianco di mostri sacri dei palcoscenici italiani. Solo per citarne alcuni, Luigi Squarzina, Giancarlo Sbragia, Luciano Melchionna e Beatrice Bracco. Grazie a quest’ultima, ha coltivato anche il ruolo di insegnante di dizione. Ha infatti insegnato per molti anni alla scuola di Acting Training di Roma, diretta proprio dalla Bracco. Oltre a questo, tiene corsi di dizione e teatro in lungo e largo per l’Italia. Manca da molto dal piccolo e grande schermo, ma la sua carriera non si è mai realmente interrotta.