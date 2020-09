GFVip, l’attacco: “Massimiliano Morra e Adua Del Vesco inventano storie”

Ursula Andress interviene sull’Aresgate scoppiato al Grande Fratello Vip in seguito alle rivelazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

Al Grande Fratello Vip tiene ancora banco l’Aresgate esploso in seguito alle rivelazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Dopo Manuela Arcuri, anche Ursula Andress interviene sul caso in difesa del produttore Alberto Tarallo e dello sceneggiatore (scomparso) Teodosio Losito.

In una lettera a Dagospia, l’attrice svizzera attacca Adua e Morra per le loro velate accuse, raccontando di aver frequentato per anni la casa di Tarallo e Leosito, che definisce un amico e un gentiluomo, e ricordando le belle e spensierate serate trascorse il loro compagnia. Di più: a suo dire, proprio in una di quelle serate conobbe la Del Vesco e Massimiliano, tacciati di aver inventato tutto per attirare attenzione mediatica.

Leggi anche –> Lorenzo Crespi choc: “Adua Del Vesco va protetta, è in pericolo”

Leggi anche –> Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: il giallo della setta satanica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ursula Andress contro Massimiliano Morra e Adua Del Vesco

“Morra e la Del Vesco mi sembravano completamente a loro agio in quella situazione – spiega Ursula Andress -. Trovo ripugnante che pensando di restare sulla cresta dell’onda, certi personaggi inventino storie assurde come quelle di una setta dedita a Lucifero e altro ancora” e “solo per ragioni di audience”. Ma secondo lei la parte lesa in questa avrà prima o poi giustizia e sarà fatta verità: “Sono sicura, anzi so per certo, che i fatti gli daranno ragione”.

Come accennato, anche Manuela Arcuri si è detta senza parole per tutta la polemica nata nei giorni scorsi dopo le confidenze di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al GFVip. Secondo lei i due colleghi sono stati irriconoscenti e hanno detto cose molto, troppo pesanti: “Io ho solo visto tanta generosità di Alberto Tarallo. Un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla”. La diatriba continua…

Leggi anche –> Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: la verità sulla fine della loro storia

Leggi anche –> Chi è Adua Del Vesco: età, foto, carriera e vita privata dell’attrice

EDS