Elisabetta Gregoraci, Pretelli è innamorato: “Con lei sono tornato bambino”

Pierpaolo Pretelli ha perso già la testa per Elisabetta Gregoraci. Nella casa del Grande Fratello sono arrivate le sue confessioni: la verità

Per gioco è scoccata la scintilla. Così durante la nuova edizione del Grande Fratello sarebbe nato qualcosa di tenero tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Dopo un bacio avvenuto in piscina, ci sarebbe qualcosa di più serio e così l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto delle confidenze con Adua Del Vesco. Il 30enne ha rivelato di provare qualcosa in più nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore dopo la fine della relazione con la modella cubana Ariadna Romero. Ma lui non intende correre, ma vuole aspettare anche la Gregoraci single ormai da tanto tempo.

Elisabetta Gregoraci, la confessione di Pretelli

Così lo stesso Pretelli ha svelato: “Fino a che lei frena, non mi va di andare oltre, quando sarà pronta lo capirò. Tra me e lei c’è tanta complicità. Il di aprirsi mi ha dato una carica incredibile”. Poi il modello, infine, ha concluso: “È una cosa di pelle, mi ha detto che sono un ragazzo d’altri tempi. Prima di entrare non avrei mai pensato che fosse una persona così. Sono tanti anni che non provo un’emozione così forte solo con uno sguardo. Con lei sono tornato un po’ bambino”. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello la stessa conduttrice aveva anche svelato di voler trovare un nuovo amore. Qualcosa è cambiato improvvisamente: nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda uno dei primi flirt nati in questa nuova edizione.