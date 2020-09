Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra assente al matrimonio: ecco perché

Elettra Lamborghini venerdì scorso sposa di Afro Jack, ma la sorella Ginevra non si è presentata alla festa (e nemmeno ai preparativi). Ecco perché.

Elettra Lamborghini si è sposata venerdì scorso, 26 settembre, con il fidanzato Nick, in arte Afro Jack. Al grande evento, però, non si è presentata una delle sorelle di Elettra, Ginevra Lamborghini. La ragazza ha fatto gli auguri alla sposa su Instagram, ma al matrimonio non si è vista e in queste ultime ore sono molte le speculazioni fatte sull’assurda decisione. Elettra e Ginevra sono due donne dai caratteri molto diversi, e del loro rapporto non si sa molto. Sicuramente hanno in comune la passione per la musica: ovviamente Elettra ha già una carriera radicata nell’ambito, Ginevra invece ha lanciato solo qualche giorno fa il suo primo singolo “Scorzese”, pubblicato da Universal. Per lei quella del canto è una nuova avventura, che dovrà imparare a conciliare con il lavoro all’interno dell’azienda familiare, dove gestisce la sfera creativa.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Elettra Lamborghini, avete mai visto le sorelle? Chi sono, foto, curiosità

Elettra Lamborghini, ecco perché la sorella Ginevra non si è presentata al matrimonio

Secondo voci non confermate, i problemi tra le due sorelle Lamborghini sono iniziati molto tempo fa. Non si sa bene e e cosa sia successo, ma Ginevra non ha partecipato alle nozze di Elettra e nemmeno ai preparativi della festa. Con la sposa, invece, sono sempre state le sorelle minori, Lucrezia e Flaminia, gemelle nate nel 1999. Tutta la preparazione della cerimonia andrà in onda su Real Time, all’interno di una serie dedicata alla vita di Elettra. Lavinia e Flaminia c’erano sia durante la scelta dell’abito che all’addio al nubilato, mentre Ginevra non è stata menzionata nemmeno una volta. A peggiorare il rapporto tra le due potrebbe essere stata anche la scelta di Ginevra di tentare la carriera musicale, con un singolo pubblicato solo qualche giorno fa: una decisione che decisamente non ha aiutato a recuperare rapporti felici.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!