Economia italiana: i cambiamenti per imprese e famiglie dal 1 Ottobre 2020

Il 1 Ottobre 2020 sarà una data importante per l’economia italiana. A partire da giovedì saranno infatti messi in atto alcuni cambiamenti.

Proprio così, la data di giovedì 1 Ottobre 2020 porterà con sé alcune novità e cambiamenti per l’economia nazionale. Per l’INPS servirà lo Spid, nuovi contratti per badanti e babysitter, Pec obbligatoria, e ancora altro. Scopriamo insieme nello specifico che cosa ci attende a partire dal prossimo mese.

Leggi anche->Bonus Inps, il sindaco di Cagno restituisce i 600 euro: “Nessuna ammissione di colpa”

La diffusione dei servizi pubblici online è uno degli obiettivi principali dei cambiamenti che partiranno da Ottobre. Alcune misure saranno infatti messe in atto per rendere i servizi più accessibili, comprensibili, e soprattutto semplici. In linea di massima, si suppone che entro il 28 Febbraio 2021, l’accesso a tutti i servizi online relativi alla Pubblica Amministrazione avverranno tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica.

Leggi anche->Voucher pc ed Internet entro fine settembre : fino a 500 euro di bonus

Le novità del prossimo mese riguardano anche il mondo di babysitter, badanti, e colf. Già a partire dallo scorso 8 Settembre il contratto nazionale di badanti e colf è stato rinnovato, sarà valido fino alla fine del 2022 e sarà soggetto a un aumento di 12 euro lordi in busta paga a partire da Gennaio. Le novità non finiscono però qui. La sopracitata categoria infatti potrà finalmente, a partire da Ottobre, godere di una forma di welfare, col raddoppiamento del contratto collettivo. Da 3 centesimi versati si arriverà a 6, 4 per la famiglia, e 2 per il lavoratore in questione.

Leggi anche->Bonus di 300 euro per chi paga con la carta a partire dall’1 dicembre

Tira aria di cambiamento non solo per le famiglie, ma anche per aziende e imprese. A partire dal 1 Ottobre infatti “Tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunichino al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto a tale adempimento”. Il domicilio digitale citato non è nient’altro che la Pec, dunque obbligatoria a partire dal prossimo mese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

1 Ottobre 2020: per l’economia tira aria di cambiamento

A partire dal 1 Ottobre del 2020 saranno messe in atto alcune misure di stampo economico nella penisola italiana. Proprio così, sia per aziende che per famiglie è il momento di qualche novità. Pec obbligatoria, revisione dei contratti di colf e badanti, e semplificazione dei canali online della Pubblica Amministrazione. Sono tutti in attesa di scoprire i frutti che daranno questi semplici, ma importanti, cambiamenti.