Coronavirus, Guerra (Oms): “Aspettiamo fine ottobre…”

Novità importanti per quanto riguarda il Coronavirus con le nuove dichiarazioni di Ranieri Guerra dell’Oms: la versione

Tornare a parlare Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico, con una lunga intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera“. La situazione del Coronavirus sta diventando di nuovo pesante, ma lo stesso Guerra ha rivelato: “Tutto sotto controllo. Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare tutto con l’estrema precisione”.

Coronavirus, Guerra sulla riapertura degli stadi

Inoltre, lo stesso direttore ha parlato della possibile riapertura degli stadi: “Tutte le riaperture sono state fatte a intervalli di 14 giorni, secondo i tempi di incubazione del virus e seguendo in maniera molto precisa le raccomandazioni dell’Oms. Una volta aperto qualcosa, bisogna verificare ciò che avviene per la circolazione del virus e, se positiva, si va avanti”. Infine, ha svelato ciò che potrebbe succedere nelle prossime settimane: “Ogni riapertura nasconde sempre un rischio. Ora aspettiamo quello che succede dopo l’apertura delle scuole, nidi, università e pubblico impiego. Queste considerazioni hanno portato il Cts a considerare inopportuno per il momento il ritorno del pubblico negli stadi. Aspettiamo almeno metà-fine ottobre, visto anche quello che sta succedendo in Francia e Spagna“.