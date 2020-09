Coronavirus, al Genoa 14 positivi tra calciatori e membri dello staff

Il club ligure dopo la trasferta di Napoli ha comunicato la positività al Coronavirus di 14 tesserati rossoblù: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono 14 i positivi al Coronavirus al Genoa, tra calciatori e membri dello staff. Ad annunciarlo è la società ligure in un comunicato ufficiale. “Il Genoa Cfc – si legge nella nota del club sul su sito ufficiale – comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tra componenti team e staff”. E ancora: “La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Anche il Genoa nella morsa del Coronavirus

Era già stata una vigilia complicata per il Genoa, quella della prima trasferta stagionale, segnata dalla positività del portiere Mattia Perin, ora in isolamento “sotto stretto controllo dello staff medico”. Nella mattinata di ieri, poi, si era scoperta anche la positività di Lasse Schöne, che per tale motivo non era partito con i compagni per la trasferta al San Paolo.

E proprio ieri il Genoa ha affrontato il Napoli al San Paolo, riportando una brutta sconfitta (6-0). Il club partenopeo non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma con ogni probabilità calciatori e membri del suo staff nelle prossime ore si sottoporranno al tampone.

Non sono stati ancora resi noti i nomi dei tesserati del Genoa positivi al Covid-19, ma è possibile che la vicenda abbia effetti anche sulla disputa dell’anticipo di sabato a Marassi contro il Torino. I controlli sanitari mediante i tamponi proseguiranno nelle prossime ore per rilevare ulteriori nuove positività in quello che è di fatto un piccolo cluster all’interno dello storico club.

EDS