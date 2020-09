Chi è Renato Lenzi di Zoomarine: età, foto, carriera

Protagonista della nuova puntata di Boss in Incognito, Renato Lenzi è sulla bocca di tutti. Scopriamo insieme chi è l’uomo.

La scena sarà tutta sua, questa sera su Rai2, ad Un Boss in Incognito. Proprio così, Renato Lenzi sarà il protagonista della nuova puntata, ed il suo nome sta già passando di bocca in bocca tra i membri del pubblico. Ma chi è l’uomo premiato ‘Ceo of the year’?

Leggi anche->Carlo De Riso, chi è: età, carriera, vita privata del “Boss in incognito”

Lenzi è l’amministratore delegato del celebre parco acquatico di Roma Zoomarine. L’uomo, estremamente incline alla scienza, è appassionato al mondo marino sin da quando era bambino. Oggi è uno dei massimi esperti di delfini a livello mondiale, e la sua passione l’ha condotto ad una brillante e florida carriera.

Leggi anche->Jerusalema, chi è la cantante Nomcebo Zikode: età, foto, carriera

Di Lenzi non si sa quasi nulla, soprattutto per quel che riguarda la sua vita privata. Estremamente riservato e amante della privacy, l’uomo ha tenuto per sé anche la data di nascita, il segno zodiacale, e la vita sentimentale. Dunque non si sa niente dell’età, ma si suppone sia nato alla fine degli Anni ’60. Buio anche su eventuali compagne e figli, le uniche informazioni di dominio pubblico riguardano i suoi studi e la sua promettente carriera.

Leggi anche->Chi è Anthony Fauci: età, vita privata e carriera dell’immunologo

Appassionato come non mai alla vita marina ed al mondo animale, Renato si è laureato all’Università di Bologna in Biologia marina ed Oceanografia. L’uomo, per approfondire le sue conoscenze e metterle in pratica, si è spostato fuori dall’Italia per diverso tempo. Attualmente vive però a Roma, e si occupa del parco Zoomarine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Renato Lenzi: la brillante carriera

Dall’anno 2015, Renato Lenzi è ufficialmente amministratore delegato e Ceo di Zoomarine, il famoso parco acquatico alle porte di Roma, che per primo ha ottenuto il titolo di Giardino Zoologico in Italia, conosciuto a livello internazionale. Quest’anno ha partecipato come protagonista ad un episodio di Boss in Incognito, e la puntata andrà in onda questa sera. La puntata permetterà ai telespettatori di scoprire più nel dettaglio il modo di lavorare di Renato, e tutto ciò che riguarda il meraviglioso parco acquatico, dietro al quale si cela molto impegno e soprattutto uno smisurato amore per gli animali.