Bologna Parma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Bologna e Parma è valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalmente in campo tutte le formazioni, con molte sorprese e conferme fino all’epilogo di questa sera. Infatti, oggi alle 20.45 si gioca la partita tra Bologna e Parma che chiude questa tre giorni di grande calcio.

Di fronte si trovano due squadre che vengono entrambe da sconfitte nella prima di campionato: i felsinei hanno perso due a zero in casa del Milan, i ducali hanno subito invece lo stesso risultato contro il Napoli tra le mura amiche. Stasera dunque il derby emiliano attesissimo.

Precedenti di Bologna Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna tra i padroni di casa e il Parma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono in tutto 45 i confronti tra queste due formazioni, con il bilancio che è di perfetta parità: in queste gare sono state registrate infatti 12 vittorie a testa e 21 pareggi. Se si considerano invece solo i match in casa del Bologna, i felsinei sono messi meglio, con 8 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Dunque, il pareggio resta il risultato preferito di questo match e ben cinque sono i pareggi a reti inviolate.

Bologna Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Mihajlovic e Liverani hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Karamoh.