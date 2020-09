Berlusconi positivo al Covid: rinviato il processo Ruby Ter

Silvio Berlusconi risulta ancora positivo al Covid. Motivo per cui il processo Ruby Ter è stato rinviato a data da destinarsi.

Nonostante il progressivo miglioramento dello stato di salute, l’ex premier Silvio Berlusconi risulta ancora positivo al Covid-19. Per questo motivo il giudice incaricato di esaminare il caso Ruby Ter ha deciso di spostare l’udienza prevista in questi giorni a data da destinarsi. La prossima udienza è stata fissata per il 19 ottobre, ma servirà esclusivamente per valutare le condizioni di salute del leader di Forza Italia e decidere quando fissare l’udienza vera e propria del processo.

L’istanza di legittimo impedimento era stata presentata nei giorni scorsi dal legale di Berlusconi, proprio in virtù delle condizioni fisiche dell’ex premier in seguito al ricovero al San Raffaele. Il numero uno di FI era stato ricoverato lo scorso 3 settembre per una polmonite bilaterale interstiziale che poi si è rivelata essere un’infezione da Covid-19. Dimesso il 14 settembre scorso, attende ancora l’esito negativo del tampone.

Il processo vede indagate 28 persone per falsa testimonianza e Berlusconi per corruzione. Secondo l’accusa, infatti, le testimonianza sarebbero false. I testimoni avrebbero modificato la realtà dei fatti in cambio di denaro e utilità, corrisposte proprio dall’ex premier. Nelle prossime udienze verrà ascoltato l’ex contabile del cavaliere, Giuseppe Spinelli, il quale avrebbe avuto il compito di pagarle per fornire la testimonianza.