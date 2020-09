Yuko Takeuchi, l’attrice giapponese morta suicida: nei giorni scorsi altri casi

L’attrice Yuko Takeuchi, 40 anni, è stata trovata impiccata nel suo appartamento a Tokyo. Era sposata con un collega e madre di due figli, di cui uno nato lo scorso gennaio.

Si è tolta la vita la nota attrice giapponese ​Yuko Takeuchi. Aveva 40 anni, era sposata con un collega e madre di due figli, di cui uno nato lo scorso gennaio. E’ stata trovata impiccata nel suo appartamento a Tokyo. Nota al grande pubblico per aver interpretato ruoli di successo al cinema e in televisione in oltre vent’anni di carriera, anche negli Stati Uniti, aveva vinto diversi riconoscimenti in patria, tra cui tre premi per la migliore interpretazione femminile, equivalenti all’Oscar giapponese, tra il 2003 e il 2005.

La misteriosa morte di Yuko Takeuchi

Un’altra giovane attrice muore dunque in circostanze misteriose in Asia, dove nei mesi scorsi si sono verificati molti casi analoghi; circostanza questa che preoccupa gli inquirenti. Tra maggio e settembre si sono tolti la vita la wrestler 22enne Hana Kimura, protagonista di un noto reality show, vittima di cyber-bullismo, l’attore e star della tv Haruma Miura, a poco più di 30 anni, e l’attrice 36enne Ashina Sei, nota per aver interpretato il film Seta, solo per citare qualche esempio. Il corpo senza vita di Yuko Takeuchi, come accennato, è stato rinvenuto da suo marito, Nakabayashi Taiki, nelle prime ore di oggi all’interno della sua abitazione a Tokyo. Non sarebbe stato trovato alcun messaggio per spiegare l’estremo gesto. Aggiornamenti sul caso sono attesi nelle prossime ore.

