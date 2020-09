Tu si Que Vales, Teo Mammuccari a Rudy Zerbi: “Sei un infame”

Sempre emozioni da vivere fino in fondo a Tu si Que Vales con esibizioni da applausi. Ancora frecciate tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi

Ancora nuove esibizioni emozionanti a Tu sì que Vales. Ieri sera sul palco si è presentato un muratore che è molto appassionato al canto. Si è esibito in “E’ la mia vita” di Al Bano e, sebbene non fosse molto intonato, ha saputo attirare il pubblico grazie alla sua umiltà. Dopo l’esibizione il concorrente è scoppiato in lacrime e Belen Rodriguez ha pensato così di abbracciarlo per consolarlo.

Tu si Que Vales, il siparietto tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi

Il muratore così ha ricevuto tanti applausi che si è commosso: non era mai successo nella sua vita. Durante l’esibizione Rudy Zerbi si è avvicinato alla clessidra per togliergli il tempo: ci ha pensato Sabrina Ferilli a rimetterlo senza problemi per godere lo spettacolo. Lo stesso Zerbi gli ha fatto i complimenti e così il solito Teo Mammucari in maniera simpatica l’ha apostrofato: “Sei un infame”. Infine, lo stesso Zerbi si è complimentato sinceramente: “Ci sono grandi artisti che non sono belle persone, mentre tu sei una grande persona”.