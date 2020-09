Ogni Mattina, cambio di conduzione: Alessio Viola sostituito

Nella conduzione del programma Ogni Mattina ci sarà un cambio di conduzione; Alessio Viola viene rimpiazzato.

“Ogni Mattina” è un nuovo format in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10, targato TV8. Uno dei suoi conduttori, Alessio Viola, verrà sostituito al timone della trasmissione nelle prossime settimane.

Alessio Viola, classe 1975, ha sempre desiderato fare l’attore. Crescendo, però, in lui è sorto il desiderio di diventare giornalista e tra le sue passioni figura anche il calcio e il teatro, oltre che la politica, la tv, la satira e la comunicazione. Ha lavorato nelle redazioni delle riviste più influenti, come Gente, Panorama e Tv, Sorrisi e Canzoni. Nel 2005 ha debuttato in tv su Sky Tg24, Venti20 e Ogni Mattina, che conduce insieme alla ex del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe. Il presentatore, però, sarà sostituito nelle prossime settimane a causa di un brutto incidente in motorino, che l’ha lasciato con una frattura al setto nasale.

I nuovi volti alla conduzione di “Ogni Mattina”

La produzione di “Ogni Mattina” è dovuta correre ai ripari, sostituendo Alessio Viola con un altro giornalista di Sky e presentatore del programma sportivo su TV8 Davide Camicioli. Da lunedì 28, invece, saranno due i volti ad alternarsi la conduzione del programma: Monica Peruzzi, che già conduce il TG8, fino a venerdì 2 ottobre. Poi prenderà le redini la conduzione di Daniele Piervincenzi, che dismetterà i panni dell’inviato per calarsi in quelli di presentatore insieme alla collega Adriana Volpe. Su quest’ultima non si placano i rumors. Sulla rivista “Chi” sono state pubblicate delle foto che la ritraggono insieme al marito Roberto Parli in giro per Milano. I due sembrano essere nel bel mezzo di una discussione. C’è da ricordare che vivono in città diverse, lei nel capoluogo lombardo, mentre lui si divide tra il Principato di Monaco e Lugano. Secondo quanto riportato dal tabloid di Alfonso Signorini, i due erano insieme per accompagnare la figlia a scuola.

