Nicoletta Mantovani, chi è il marito Alberto Tinarelli: età, foto, lavoro. Scopriamo di più su l’uomo con il quale la vedova del tenore Luciano Pavarotti è di recente convolata a nozze.





Il loro amore sarebbe sbocciato solo alcuni mesi prima del giorno nel quale è stato celebrato il loro matrimonio, esattamente nove mesi fa. Galeotta sarebbe stata la quarantena e il lungo periodo trascorso insieme a causa del lockdown che ha coinvolto nei mesi scorsi il nostro Paese a causa dell’emergenza epidemiologica.

Leggi anche –> Nicoletta Mantovani, il tradimento di Luciano Pavarotti in diretta

Potrebbe interessarti anche –> Malattia Nicoletta Mantovani, cos’è la sclerosi multipla: sintomi e cure

Leggi anche –> Alice: chi è la figlia di Pavarotti e della Mantovani

Nicoletta Mantovani, chi è il marito Alberto Tinarelli: i due si sono sposati solo qualche giorno fa

Alberto Tinarelli ha 52 anni, vive a Bologna, la stessa città dove abita la sua novella sposa. Non è un personaggio noto al mondo dello spettacolo. La sua carriera infatti si sviluppa in tutt’altro ambito. Tinarelli è un consulente finanziario ed è dirigente a Bologna di un’azienda primaria di servizi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La vita di Tinarelli è molto riservata. Non si hanno informazioni ulteriori su di lui neanche attraverso i social, dai quali sembrerebbe molto distante. Solo in occasione del suo recente matrimonio, celebrato il 21 settembre scorso con la Mantovani, sono circolate in rete alcune fotografie che lo ritraggono nel giorno delle sue nozze. I due si sono conosciuti grazie ad una amicizia in comune e tra loro è scattato da subito un colpo di fulmine.