Massimo Lopez in lacrime: “Ecco cos’ho trovato nel baule di mia madre”

“Un Massimo Lopez inedito che il pubblico non conosce, forse che neanche si aspetta, perché abituato a vederti ironico, comico, brillante”: così Mara Venier ha descritto il suo ospite nel salotto di Domenica In, dove il grande comico e doppiatore ha rilasciato una lunga intervista ricordando la madre e presentando il libro Stai Attento alle Nuvole.

Il dolore di Massimo Lopez per la perdita della mamma

Nel suo ultimo libro Massimo Lopez racconta in modo molto toccante il rapporto con sua madre. “Non me lo sarei mai aspettato Massimo – gli ha confidato la Venier – perché cerchi sempre di coprire tante cose, i tuoi momenti profondi anche con gli amici. Quando hai perso la tua mamma hai preferito chiuderti e non esternare il momento di depressione”.

E li, visibilmente commosso, ha parlato dell’importanza della famiglia e della forte mancanza che sente della mamma. Massimo Lopez ha ritrovato un vecchio baule con un “tesoretto” di lettere e diari di sua madre Gigliola e di sua nonna Titina. Da lì è partito il suo emozionante viaggio alla ricerca delle sue radici: un’occasione per ricostruire tappa per tappa il passato della sua famiglia. “Sono rimasto effettivamente del tempo prima di aprirli, poi ho riflettuto e ho detto ‘è il destino che ha voluto che queste cose arrivassero a me, li ho cercati per anni”, ha confessato.

Il momento più toccante è arrivato con la proiezione di un filmato di un’ospitata con la madre di qualche anno fa: “Ho scoperto dei sentimenti incredibili, degli amori straordinari, un linguaggio forbito nelle cose che si dicevano con mio padre – ha spiegato Massimo Lopez riferendosi al contenuto delle lettere -. Ho capito che l’amore di mia madre per mio padre era molto forte”. Poi ha cantato anche una canzone per omaggiare la madre, Voce ‘e notte, facendo vibrare il cuore di Mara Venier e di tantissimi telespettatori.

