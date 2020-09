Mara Venier, la frecciata in diretta contro Barbara D’Urso: spettatori senza parole quando hanno compreso ciò che voleva dire.

Domenica In ha dimostrato più volte di essere il programma principe della domenica pomeriggio. La rivalità con Domenica Live di Barbara D’Urso è finita da tempo anche per un cambio di orario del programma Mediaset. Ma quella tra le due conduttrici rimane viva più che mai.

Mara Venier, la frecciata a Barbara D’Urso

Oggi Mara Venier ha colto la palla al balzo durante un momento di comicità per lanciare una frecciata neanche troppo velata alla collega. Il comico Marco Mazzocca, nei panni della colf Ariel, interviene portando una crostata per Mara e per i suoi ospiti, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. A quel punto la Venier ne approfitta per sottolineare che la torta è stata fatta “con il cuore”, proprio la frase ricorrente vero e proprio tormentone della D’Urso.

La conduttrice Mediaset infatti dice sempre di aver fatto il suo programma “con il cuore” e saluta gli spettatori e la sua famiglia “con il cuore”. Le frecciata non è sfuggita al pubblico in sala e a quello a casa che si è riversato sui social a scrivere e commentare l’accaduto. In molti sperano che la rivalità rimanga sui toni dello scherzo e che le frecciate non diventino una brutta abitudine.