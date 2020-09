Jerusalema, chi è la cantante Nomcebo Zikode: età, foto, carriera

Nomcebo Zikode è la cantante di Jerusalema, tormentone della scorsa estate. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Con la sua hit internazionale, anche grazie alla spinta di TikTok e di una divertente challenge, è diventata la dominatrice a sorpresa dell’estate 2020: conosciamo più da vicino Nomcebo Zikode, la cantante di Jerusalema, il brano di Master KG che ha fatto scoprire una splendida voce e una talentuosa artista.

L’identikit di Nomcebo Zikode

Nomcebo Zikode, classe 1994, nata e cresciuta nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal, in particolare ad Hammarsdale, ma oggi residente a Johannesburg, è una cantante specializzata nella musica house. Ha dichiarato in varie interviste di amare la musica fin da quando era bambina. Nel suo paese è diventata famosa nel 2003 grazie alla partecipazione al talent Ukhozi FM, mentre a livello internazionale si è fatta conoscere solo nel 2020 grazie alla hit di Master KG Jerualema, diventata virale su TikTok.

In Jerusalema Nomcebo Zikode canta in venda, una lingua sudafricana, a dimostrazione di come la musica possa diventare universale anche quando solo pochi riescono a comprendere le parole dei testi. Non a caso con Master KG è stata scelta come “Ambassadors to the World” del DSAC Cultural Diplamacy Programme dal ministro delle Arti e della Cultura sudafricano Nathi Mthethwa. Per il resto, Nomcebo Zikode ha studiato tecnologia informatica e non risulta ufficialmente fidanzata, mentre su Instagram Nomcebo Zikode ha un account ufficiale molto seguito da fan di tutto il mondo. Last but not least, ha fondato con DJ Ganyani la Ganyani Entertainment, di cui è Chief excutive officer.

EDS