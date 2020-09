GF Vip, accuse contro Tommaso Zorzi: l’ex Iconize risponde

Al Grande Fratello Vip sono state mosse accuse pesanti contro l’influencer Tommaso Zorzi da parte del suo ex Iconize.

Marco Ferrero, il fotografo dei vip conosciuto in arte come Iconize, ha risposto ai commenti fatti dal suo ex ragazzo Tommaso Zorzi e da un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5 attraverso una serie di Instagram stories.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, insieme a Dayane Mello. La modella durante una chiacchierata ha rivelato all’influencer un dettaglio sconvolgente sul suo ex fidanzato Marco Ferrero, lasciando sia il pubblico a casa, che i coinquilini, a bocca aperta. Dayane ha rivelato a Tommaso che Iconize avrebbe finto la sua aggressione da parte di omofobi per guadagnare dei followers in più. Ricordiamo che il fotografo qualche mese fa era stato attaccato da tre ragazzi che, dopo avergli rivolto insulti omofobi, lo hanno colpito in faccia. Secondo la modella, però, si è trattata solo di una finta organizzata per guadagnare visibilità.

Iconize risponde all’attacco su Instagram

Marco Ferrero, sconvolto, ha risposto in una serie di Instagram stories alle accuse della Mello, dicendo che: “Sono stanco e deluso da Tommaso. Le accuse che mi ha fatto lui e Dayane sono davvero gravi. Hanno insinuato che mi sia tirato un pugno da solo per inscenare una rissa, un attacco da parte di omofobi per avere visibilità. Io rispondo dicendo che solamente un deficiente, un pazzo di mente possa fare una cosa del genere. Io sono una persona capace di intendere e volere, che ha un proprio lavoro, le proprie ambizioni. Ho sempre fatto video di cui ne vado un sacco fiero. Sin da quando ero piccolo ho subito bullismo e mi sono ritrovato in situazioni analoghe. Sono molto deluso da Tommaso, ci siamo battuti insieme per i diritti LGBT e sono spiacevolmente sorpreso che lui non abbia preso le mie parti e mi abbia difeso. Tutti gli insulti che mi stanno arrivando sono dati dalla stupidità“. L’artista è rimasto davvero ferito da quello che il suo ex ha detto e continua così: “Spero che le persone abbiano un po’ di sale in zucca e capire che questa situazione è ridicola. Si tratta di cattiveria gratuita ed odio nei miei confronti. Non voglio nemmeno giustificarmi. Mi fa stare malissimo. Non voglio far parte di questo circuito di merda. Mi dissocio completante. Non sono andato a fare ospitate. Mi hanno chiamato giornalisti per fare interviste. Ho rifiutato. Non ho voluto mai cavalcare l’onda, in questo mondo ci lavoro da 10 anni, già prima di Tommaso. Non ho bisogno di essere l’ex di nessuno“, conclude.

