Flavio Insinna, celebre conduttore italiano: chi è, età, foto, carriera

Spumeggiante e talentuoso, Flavio Insinna è uno dei volti più celebri della tv italiana. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Amatissimo conduttore televisivo italiano, Flavio Insinna, ha fatto breccia nel cuore di quasi tutti i telespettatori. La sua vita è stata interessante e colma di colpi di scena. Attore e conduttore, è un uomo da sempre appassionato al mondo dello spettacolo. La sua passione ha influenzato ogni ruolo che ha ricoperto, ed è risultato sempre brillante agli occhi degli osservatori.

Leggi anche->Flavio Insinna, il ricordo del dramma: “Papà mi ha fatto curare”

Flavio è nato a Roma il 3 Luglio dell’anno 1965 sotto il segno del Cancro, ha dunque oggi 55 anni. L’uomo è alto 1 metro e 80 centimetri, e pesa 79 chili. La sua professione attuale è quella di attore e conduttore televisivo. Oggi gode di una ottima notorietà in Italia, ed il suo viso è conosciuto da tutti i più appassionati della televisione. Inizialmente ha tentato di entrare nei Carabinieri, ma con scarsi risultati. Si è dunque in seguito dedicato alla recitazione, diplomandosi al Laboratorio di esercitazioni sceniche. Ha recitato in Don Matteo per ben 5 stagioni, Condotto Affari tuoi dal 2006 al 2008, Ballando con le Stelle, L’anno che verrà, l’Eredità, e molti altri programmi.

Leggi anche->Alberto Matano, salta La Vita in Diretta: sostituito da Flavio Insinna

I genitori di Insinna sono mamma Rossana e papà Salvatore. Quest’ultimo era un medico della Marina, ed è passato a miglior vita nel 2011. Flavio non è figlio unico, ha infatti una sorella, con la quale ha trascorso l’infanzia. Le loro origini sono siciliane. L’uomo ha ottenuto il diploma al Liceo Classico, per poi approfondire gli studi di recitazione.

Leggi anche->Flavio Insinna, la grave malattia: “Mio padre mi fece curare”

Flavio ha nella vita avuto due grandi amori. La prima storia è stata con Mariagrazia Dragani, una giornalista. I due sarebbero dovuti convolare a nozze nel 2016, ma il matrimonio è stato annullato, e la relazione tra i due si è improvvisamente conclusa. Ancora oggi non sono chiare le motivazioni. In seguito il conduttore si è fidanzato nel 2017 con Adriana Riccio, una donna di 14 anni più giovane, esperta di taekwondo, conosciuta proprio ad Affari Tuoi. La loro storia prosegue ancora oggi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Flavio Insinna ed il periodo di depressione

Nonostante la sua gioia ed il suo immancabile sorriso, Flavio Insinna ha vissuto un grave periodo di depressione e sconforto totale. Ha impiegato diverso tempo per passarci sopra, ma è riuscito con impegno e costanza a guarire. Adesso è più felice che mai, ha imparato a volersi bene, e prosegue spensierato con la propria carriera e la propria vita.