Incidente improvviso in casa, esplode televisore e purtroppo i Vigili del Fuoco intervengono quando per una donna è ormai troppo tardi.

Una tragedia da non credere è avvenuta a Barbariga, piccola località situata in provincia di Brescia: esplode televisore in casa ed a seguito di questo incidente improvviso muore una donna. La vittima aveva 88 anni ed i soccorritori accorsi subito dopo questo tragico evento hanno subito notato del fumo che usciva dall’elettrodomestico fracassato.

Proprio il fumo sembrerebbe avere contribuito a condurre l’anziana alla morte. Quest’ultima si trovava da solo all’interno della sua abitazione. La prima persona a prestarle aiuto è stata la figlia, che ha trovato la madre riversa a terra, priva di conoscenza. Un corto circuito ha portato alla sfortunata circostanza in cui esplode il televisore. Una circostanza che mai nessuno potrebbe mai pensare che sia in grado che accada.

Esplode televisore, anziana inala troppo fumo: la trovano morta sul balcone di casa

Il fumo aveva attanagliato l’intera abitazione e poco dopo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 settembre 2020, verso le ore 18:30. L’anziana deceduta poi soffriva anche di alcuni problemi di salute, tra cui una difficoltà a deambulare in autonomia. Questo non le ha consentito di fuggire in tempo da casa sua, nel frattempo totalmente invasa dal fumo. Nonostante fosse riuscita ad uscire su un balcone, l’88enne aveva inalato una quantità eccessiva di fumo. Ora occorre accertare in che modo il corto circuito che ha portato all’incidente improvviso possa avere avuto origine.

