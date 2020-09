Domenica In, Elisa Isoardi in collegamento. La Lucarelli: “Ma sei sola?”. Durante la puntata del programma di Rai 1 di questo pomeriggio, grande spazio è stato dato ai volti protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle.





Durante la puntata di questo pomeriggio della trasmissione, Mara Venier si è collegata con Elisa Isoardi, trovandola in accappatoio. Pungente è arrivata subito la stoccata di Selvaggia Lucarelli, che si è rivolta alla conduttrice facendo allusione al presunto flirt con il maestro di ballo Raimondo Todaro.

Domenica In, Elisa Isoardi in collegamento con Mara Venier. Selvaggia Lucarelli è pungente: “Ma sei sola?”

Anche durante la puntata di questo pomeriggio del programma, condotto ogni domenica da Mara Venier su Rai 1, protagonisti sono stati i volti più noti di Ballando con le Stelle. In studio sono stati infatti ospiti della puntata Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Inoltre in collegamento, la Venier ha potuto intervistare uno dei volti più chiacchierati di questa edizione del programma, ovvero Elisa Isoardi.

E nel momento in cui la conduttrice ha avviato la videochiamata con la Isoardi, quest’ultima si è fatta trovare in accappatoio, subito dopo aver fatto una doccia. Prontissima è stata allora la lingua tagliente di Selvaggia Lucarelli, la quale non ha esitato a domandarle: “Ma sei sola? Perché l’ultima volta che ti abbiamo visto con un accappatoio non eri sola. Volevo tranquillizzarmi“. Il riferimento è certamente al post che proprio la Isoardi pubblicò tempo fa in accappatoio, annunciando in quell’occasione la fine della sua relazione con Matteo Salvini.

Nella puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, la Isoardi ha dovuto portare avanti da sola la propria esibizione, a causa dell’assenza di Raimondo Todaro, ricoverato al Gemelli di Roma per via di un’appendicite. E Mara non ha esitato a complimentarsi molto con lei per la sua esibizione solitaria. La neo ballerina ha allora offerto alla Venier un piatto di cacio e pepe da mangiare assieme e la conduttrice l’ha ben presto invitata come ospite nel suo programma televisivo.