Dopo un litigio un uomo dà fuoco alla moglie. Prima la colpisce facendola svenire e poi compie l’orribile delitto.

Un uomo dà fuoco alla moglie e purtroppo questa follia finisce con il costare la vita alla donna. Lei si chiamava Mina Safine ed il suo decesso è avvenuto all’interno del reparto Grandi Ustionati in ospedale a Genova. All’incirca una settimana fa aveva subito un vero e proprio attentato da parte di suo marito, in casa a Brescia.

I Vigili del Fuoco accorsi per domare l’incendio che era divampato a seguito di ciò avevano compiuto l’orribile scoperta. Mina Safine è riuscita a dire ai pompieri che l’hanno soccorsa che il responsabile di tutto ciò era proprio il suo consorte. La vittima era sposata con un uomo originario del Marocco, Abderrahim Senel. L’uomo ha 55 anni ed aveva un impiego come cameriere. Inizialmente le forze dell’ordine hanno formalizzato nei suoi confronti una accusa per tentato omicidio. Adesso però la sua situazione si è aggravata, con l’ipotesi di reato – che appare più che evidente – che è andata aggravandosi, trasformandosi in accusa di omicidio. Da stabilire se ci fosse anche premeditazione o se il tutto sia avvenuto all’improvviso.

Dà fuoco alla moglie, tutto avviene per un banale litigio

Intanto, per la gravità delle ustioni riportate, la donna – che lavorava come badante – era stata trasferita da Brescia a Genova. Dopo una agonia durata sette giorni, purtroppo i medici non sono riusciti a curarla. Il quadro clinico di Mina Safine, già fortemente compromesso, ha fatto si che la situazione della donna peggiorasse sino a giungere alla di lei morte. Sottoposto ad interrogatorio, il marito che dà fuoco alla moglie si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il tutto sarebbe avvenuto per futili motivi. Anche la donna uccisa, ennesima vittima di un caso di femminicidio, proveniva dal Marocco. La coppia non aveva figli e tutto quanto è avvenuto dopo un litigio. Lei avrebbe provato a fuggire dal marito violento a seguito di una lite, ma purtroppo senza riuscirci. Lui poi l’avrebbe colpita fino a farle perdere i sensi, per poi cospargerla di alcol e darla in pasto alle fiamme. Proprio in casa i carabinieri hanno trovato del liquido infiammabile.

