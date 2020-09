Chi è Ciccio Graziani: età, carriera e vita privata dell’ex calciatore e allenatore. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui, sia in ambito professionale e relativamente al contesto familiare.





Classe 1952, Ciccio Graziani ha dedicato la propria vita al mondo del calcio. Prima giocatore, nel ruolo di attaccante, e diventando poi allenatore di successo e dirigente sportivo. Nel 1982 vinse con la Nazionale italiana il titolo di Campione del Mondo.

Leggi anche –> Antonio Conte confermato dall’Inter: rimane lui l’allenatore dei nerazzurri

Potrebbe interessarti anche –> Milan, Gazidis ha deciso: Rangnick sarà il nuovo allenatore dei rossoneri

Leggi anche –> Zdenek Zeman, che fine ha fatto l’allenatore del Foggia

Chi è Ciccio Graziani: tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e la vita privata dell’ex calciatore e allenatore

Nasce a Subiaco nel 1952, registrato all’anagrafe con il nome di Francesco, tutti però nel mondo del calcio lo conoscono come Ciccio. Graziani nasce da una famiglia di umili origini, il padre, Antonio, era un muratore, mentre la madre, Annunziata, una casalinga. Tre sono invece i suoi fratelli, Pasquale, Luciana e Maria.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella carriera professionale di Graziani si annoverano tanti successi, ma anche qualche amara sconfitta. Nel primo caso, si può citare la lunga militanza nel Torino, ricca di moltissimi gol, 122 in totale, e la Coppa del Mondo, vinta con la Nazionale italiana di calcio nel 1982. Per due stagioni vestì la maglia della Fiorentina, per passare poi, nel 1983, alla Roma. Ciò che certamente Graziani non potrà mai dimenticare è però quello che capitò sul campo della finale della Coppa dei Campioni, nel momento in cui vestiva la maglia della Roma. Durante quella partita infatti l’ex giocatore sbagliò il rigore decisivo contro il Liverpool, che vinse così il torneo.

Graziani divenne ben presto allenatore e guidò la Fiorentina nel 1990, l’Ascoli, la Reggina, il Catania e il Montevarchi. Ha allenato poi il Cervia dal 2004 al 2006.

La vita privata

Graziani è sposato con la moglie Susanna Governini. Dal loro amore sono nati due figli, Valentina e Gabriele Graziani. Proprio Gabriele ha seguito in ambito professionale le orme paterne, giocando con il Mantova in serie B.