Chi è Anthony Fauci: età, vita privata e carriera dell’immunologo. Di nazionalità statunitense e di origini italiane, Fauci è divenuto uno dei volti più importanti nella lotta al virus, durante il dilagare della pandemia di Covid-19.





Classe 1940, l’immunologo ha fornito importanti contributi in ambito scientifico, in particolar modo nel campo della ricerca contro l’AIDS. E’ stato, ed è ancora oggi, a capo del National Istitute of Allergy and Infectious Diseases.

Chi è Anthony Fauci: le tappe della carriera professionale e la vita privata dell’immunologo

E’ nato a New York nel 1940 Fauci e il suo contributo nella lotta al Covid-19 durante la pandemia degli scorsi mesi è stato talmente importante che lo stesso presidente Trump lo ha ingaggiato per far parte della task force che avrebbe dovuto pensare a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto. In questa veste, ha più volte corretto o smentito dichiarazioni dello stesso Trump sull’efficacia di alcune sostanze nella lotta al virus, come nel caso dell’idrossiclorochina.

Le origini dell’immunologo sono italiane. I suoi genitori erano farmacisti, mentre i suoi nonni paterni erano originari di Sciacca, in provincia di Agrigento.

Diplomatosi nel 1958 alla Regis High School di New York, si laureò successivamente nel 1962 al College of the Holy Cross e ottenne la laurea in medicina nel 1966 alla Cornell University. Due anni dopo diviene ricercatore clinico al National Institutes of Health, l’equivalente statunitense dell’Istituto Superiore di Sanità, e qui si dedica allo studio delle malattie infettive. Nel 1984 è direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e si dedicherà in particolar modo allo studio dell’AIDS e ad alcuni importanti ricerche immunologiche.

Nel corso degli anni, Fauci ha ricevuto moltissimi prestigiosi premi in ambito scientifico e ha tenuto lezioni magistrali nei più prestigiosi atenei di tutto il mondo.

La vita privata

Fauci è sposato dal 1985 con la moglie Christine Grady e dal loro matrimonio sono nate tre figlie, Megan, Jennifer e Alison. E’ inoltre un appassionato e un grande tifoso di basket e di baseball.