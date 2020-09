Anthony Fauci, chi è la moglie Christine Grady: età, foto, lavoro

Anthony Fauci è felicemente sposato dal 1985 con Christine Grady. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Oltre a un essere un famoso e stimato scienziato, Anthony Fauci è anche un marito molto affettuoso e un padre presente e premuroso. E’ felicemente sposato dal 1985 con Christine Grady, e dal loro matrimonio sono nate tre figlie, Megan, Jennifer e Alison. Conosciamo più da vicino la signora Fauci.

L’identikit di Christine Grady

Christine Grady è un’esperta di bioetica americana, a capo del Dipartimento di Bioetica presso il National Institutes of Health Clinical Center. E’ nata (il 7 febbraio 1952) e cresciuta a Livingston, nel New Jersey. Suo padre, John H. Grady Jr., era un laureato della Yale University e veterano della Marina degli Stati Uniti che prestò servizio anche come sindaco di Livingston. Sua madre, Barbara, era vicepreside della Seton Hall University School of Law. Christine Grady si è laureata alla Livingston High School, dopodiché ha conseguito una laurea in infermieristica e biologia presso la Georgetown University nel 1974, un master in infermieristica al Boston College nel 1978 e un dottorato in filosofia e bioetica presso la Georgetown University nel 1993.

Ha lavorato in infermieristica, ricerca clinica e assistenza clinica, con una specializzazione in HIV. È stata membro della Commissione presidenziale per lo studio delle questioni bioetiche dal 2010 al 2017, è membro della National Academy of Medicine, senior fellow presso il Kennedy Institute of Ethics e fellow dell’Hastings Center e dell’American Academy of Nursing. Ha ricevuto il National Institutes of Health CEO Award nel 2017 e il Director’s Award dalla stessa organizzazione nel 2015 e nel 2017. Lei e Anthony Fauci si sono conosciuti diversi decenni fa sul letto di un paziente e da allora non si sono più lasciati.

