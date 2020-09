Addio tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta risalente a gennaio 2020. I due si sono presi una pausa per il momento: il motivo

Novità importanti per quanto riguarda la coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due non stanno più insieme dopo la scelta ad Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato dall’ex tronista sulle storie di Instagram: lo stesso ragazzo ha svelato del periodo di pausa che si sono presi dopo alcune divergenze e modi di vivere la vita. Così hanno deciso di staccarsi per un po’, ma in futuro potrebbe esserci nuovamente la fiamma della passione. Già da tempo i due non erano più sereni e così, dopo tante incomprensioni e litigi, è arrivata la scelta per ora definitiva.

Uomini e Donne, addio Giulio Raselli Giulia D’Urso: l’annuncio



I due si sono conosciuti ad Uomini e Donne con la scelta che è arrivata a gennaio 2020. Così è arrivata la sua scelta nei confronti di Giulia preferendola a Giovanna Abate, l’altra corteggiatrice poi divenuta tronista. Ci hanno provato in tutti i modi anche andando a convivere, ma non c’è stato modo di trovare una soluzione dopo un’estate ricca di problemi. Ora staranno per un po’ lontani per capire il loro obiettivo in ottica futura. Una situazione da monitorare mese dopo mese, ma già in passato le coppie uscite da Uomini e donne si sono ritrovate alla grande.