Tove Villfor, chi è: tutto sulla nuova ballerina di Ballando con le Stelle

Tove Villfor è una delle insegnanti di Ballando con le stelle 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giovane e talentuosa ballerina, attrice e modella svedese, Tove Villfor è entrata a far parte delle insegnanti di Ballando con le stelle 2020: nell’edizione di quest’anno balla in coppia con Antonio Catalani, in arte Holaf. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Tove Villfor

Sono ancora poche le informazioni in circolazione su Tove Villfor, ma di certo è nata in Svezia, anche se non si sa esattamente quando (nel 1996 o nel 1997) né dove, e ha una sorella di nome Elia. La sua carriera da ballerina è iniziata in età precoce e ha preso parte a diverse competizioni fino al 2015, con lo svedese Oscar Wilden e poi con l’italiano Simone Iannuzzi. Dopo aver preso anche lezioni di recitazione, ha partecipato in cui episodio di Che Dio Ci Aiuti, fiction targata Rai con Elena Sofia Ricci. Attualmente vive e lavora a Roma.

La famiglia ha avuto sempre un ruolo fondamentale nella vita di Tove Villfor, supportandola nel coltivare la sua più grande passione. La ballerina è molto attiva sui social e, oltre a pubblicare post legati alla danza, condivide spesso immagini dei suoi viaggi e della sua attività di modella. Nel 2020, dopo aver partecipato per due anni consecutivi a Ballando on the road, ha fatto il suo ingresso a Ballando con le stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. E’ in coppia con Antonio Catalani, in arte Holaf, e si scontrerà con Barbara Bouchet in coppia con Stefano Oradei, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Vittori Schisano e Marco De Angelis e così via.

Per quanto riguarda la vita privata, pare che Tove Villfor non sia fidanzata, ma in passato ha avuto una relazione con Stefano Oradei, anche lui ballerino di Ballando con le stelle, che di recente ha iniziato una love story con Vera Kinnunen. Sui profili social della ballerina non compaiono tracce di un nuovo legame, anche se la Nostra pubblica spesso contenuti in compagnia del suo partner di pista Simone Iannuzzi…

