Torino, prima uccide la moglie poi si suicida: nuova tragedia

Ancora una tragedia avvenuta vicino Torino in serata. Prima spara alla moglie, poi si toglie la vita: la coppia si stava separando!

Una nuova tragedia avvenuta nella serata di questa sera in via Druento a Venaria, comune vicino Torino. Secondo le prime indiscrezioni Antonino L.T. ha prima ucciso la moglie di 41 anni, M.M., con un colpo di pistola, che aveva con sé in maniera illegale. Poi dopo pochi minuti si è recato nella sua abitazione suicidandosi. Così il primo retroscena ha rivelato come la coppia si stesse per separare.

Torino, la storia della coppia: avevano due figli

La tragedia è avvenuto in via Druento con l’uomo che ha colpito, dalla sedia a rotelle, la donna e poi si è sparato alla tempia dopo che è tornato a casa a pochi metri. Inoltre, avevano due figli che si trovavano in quel momento dai nonni materni, dove viveva da poco anche la stessa donna. Infine, così sono intervenuti subito sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Torino.