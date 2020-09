Torino Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Torino e Atalanta e valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalmente in campo tutte le formazioni, con ben quattro anticipi nella giornata di oggi. Si parte alle 15 con la sfida tra Torino e Atalanta.

Leggi anche –> Suarez, esame truccato: “La Juve rischia la retrocessione in B”

Per i padroni di casa, dopo la sconfitta della prima giornata, la possibilità di riscatto contro gli ospiti, reduci dallo scorso campionato dove sono stati rivelazione in Italia ma anche in Europa, con i quarti di Champions League conquistati.

Leggi anche –> Ibrahimovic Covid | lo svedese del Milan è positivo | i dettagli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Torino Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio all’Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese tra i padroni di casa e l’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Negli scontri diretti, il Torino è in netto vantaggio con 27 successi e 18 pareggi contro le sole 7 vittorie dei bergamaschi. Ma se si guarda soltanto al match dello scorso anno, sicuramente si ricorderà che l’Atalanta fece naufragare il Toro di Mazzarri, vincendo per sette reti a zero.

Torino Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

A quanto pare, Giampaolo e Gasperini hanno sciolto i dubbi in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.