Tinna Hoffman, chi è: tutto sulla ballerina di Ballando con le Stelle

Tinna Hoffman è l’insegnante che sarà al fianco di Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tinna Hoffmann è un’eccellente ballerina e un noto personaggio televisivo danese. Ha partecipato al talent show di Rai Uno Ballando con le stelle in coppia con l’attore di Beautiful Sean Kanan nel 2006, e con l’ex schermidore Stefano Pantano nel 2010, tornando nel cast del programma nel 2020 in coppia con Rosalinda Celentano, in sostituzione di Samuel Peron che ha contratto il Covid-19. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi subito in ospedale: le sue condizioni

Leggi anche –> Lucrezia Lando, chi è: tutto sulla ballerina di Ballando con le Stelle

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Tinna Hoffman

Tinna Hoffmann, o semplicemente Tina, è nata ad Århus il 21 gennaio 1983. Ha iniziato a studiare danza in tenera età, partecipando alla sua prima gara di ballo a soli 8 anni. A 14 si è classificata al terzo posto al campionato danese nella categoria junior, e tre anni dopo ha iniziato a competere in Germania e in Inghilterra.

Abbandonata l’iniziale carriera di modella e dopo aver conseguito la maturità scientifica, Tinna Hoffmann si è trasferita in Italia, dove ha fatto coppia – sulla scena e nella vita – con il ballerino Fabio Modica. Vive a Sarzana, in Liguria, dove insegna danza e continua a rappresentare la sua nazione in competizioni internazionali, vantando tra l’altro un settimo posto ottenuto al campionato nordeuropeo. Come accennato, ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con l’attore di Beautiful Sean Kanan nel 2006, e con l’ex schermidore Stefano Pantano nel 2010, mentre quest’anno è l’allenatrice di Rosalinda Celentano.

Leggi anche –> Marco De Angelis, chi è: tutto sul ballerino di Ballando con le Stelle

Leggi anche –> Tove Villfor, chi è: tutto sulla nuova ballerina di Ballando con le Stelle

EDS