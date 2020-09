Sampdoria Benevento Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Sampdoria e Benevento è valida per la seconda giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM dopo il ricco antipasto dello scorso weekend: finalmente in campo tutte le formazioni, con ben quattro anticipi nella giornata di oggi. Alle 18.00 scendono in campo la Sampdoria contro il Benevento.

Per i padroni di casa, dopo la sconfitta della prima giornata contro la Juventus in maniera netta, la possibilità di riscatto contro gli ospiti neopromossi e chiamati sin da subito a cercare punti in chiave salvezza.

Precedenti di Sampdoria Benevento e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa della Sampdoria e la neopromossa Benevento è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono solo due i precedenti tra le due squadre nel campionato di Serie A: il Benevento d’altronde è alla sua seconda stagione nel massimo campionato. La prima è appunto quella 2017-2018 in cui si contano una vittoria per parte, la prima casalinga della Sampdoria per due a uno all’andata, la seconda nel girone di ritorno del Benevento per tre a due.

Sampdoria Benevento, le due squadre in campo: le formazioni

Ranieri e Inzaghi hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Caprari; Moncini.