Rossella Erra, chi è: età, lavoro e foto dell’ambasciatrice del pubblico

Scopriamo chi è l’idolo degli spettatori di ‘Vieni da me’ Rossella Erra: età, lavoro e vita privata dell’ambasciatrice del pubblico.

Se non avete mai seguito il programma pomeridiano di Caterina Balivo – Vieni da me – probabilmente il nome Rossella Erra non vi dirà nulla. Tuttavia presto ne potrete sentire parlare spesso, perché questa donna è un vero e proprio idolo degli spettatori del programma Rai e con il passare del tempo sta incrementando anche i suoi follower sui social. La sua notorietà nasce in maniera casuale quando viene chiamata a far parte degli ospiti di ‘Vieni da me‘.

La sua solarità ed il suo modo di pensare hanno immediatamente conquistato la conduttrice ed il pubblico, permettendole di diventare un ospite fisso del programma. Data la notorietà crescente sono sempre di più le persone che cercano informazioni personali su Rossella. Cerchiamo dunque di capire chi è nella vita comune e cos’ha fatto prima di diventare nota.

Chi è Rossella Erra

Nata il 19 giugno del 1974, Rossella Erra ha 46 anni ed è sposata con Attilio, uomo di cui è innamoratissima e al quale dedica spesso frasi e poesie d’amore. Non vi è certezza di quale sia il suo luogo di nascita, ma secondo le indiscrezioni l’opinionista televisiva è nata a Napoli. Attualmente non si sa se è rimasta nella città partenopea o si sia trasferita a Roma per l’impegno fisso con il programma della Balivo. Amante dei cani (ha una cagnolina di nome Daisy), Rossella è un’appassionata di lettura ed ama passare le serate in compagnia degli amici. Dopo il suo esordio televisivo, ha partecipato anche ad una puntata di Ballando con le stelle.