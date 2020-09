La riconoscete? Oggi è una famosissima presentatrice – VIDEO

Una bimba bionda e dagli occhi vispi recita per uno spot. Soltanto gli osservatori più acuti riconosceranno la famosa presentatrice.

La conosciamo tutti, eppure nel video è molto difficile da riconoscere. Chi è la bambina che recita nello spot pubblicitario della Balocco? I suoi capelli biondi dovrebbero essere un prezioso indizio. La piccola presente nella clip è oggi una famosissima presentatrice italiana. Dunque di chi si tratta?

Energica e frizzante, la piccola recita con un altro minuscolo collega, presentando insieme a lui il mandorlato Balocco. Lo spot è andato in onda nel 1988, dunque ben 32 anni fa. La clip in questione non è l’unica che vede la piccola attrice come protagonista. Proprio così, la telegenica bambina dai capelli biondi e il sorriso smagliante la ritroviamo anche negli spot della Galbusera, e in altri video che pubblicizzano biscotti, sempre della Balocco.

Dunque il vispo faccino che nella clip racconta l’avventurosa storia di come i panettoni vengono fabbricati dai Babbo Natale, appartiene a niente meno che la bella Ilari Blasi. Proprio così, la showgirl e presentatrice italiana, moglie di Francesco Totti, è comparsa in numerosi spot e pubblicità, sin dalla tenera, tenerissima età. Forse è proprio da allora che il cuore dei suoi follower ha cominciato a sciogliersi, davanti al suo inconfondibile e spontaneo sorriso.

Tenera e carica di talento, la dolce Ilary ha subito lasciato il segno nel mondo dello spettacolo. I suoi esordi con le pubblicità risalgono ai tempi in cui lei aveva soltanto 3 anni. Nonostante la qualità dell’immagine sia inferiore rispetto agli standard ai quali siamo abituati oggi, con uno sguardo molto attento, chiunque sarebbe riuscito a riconoscerla.

Ilary Blasi: la famosa presentatrice allora e oggi

Aveva soltanto 3 anni la bella Ilary Blasi agli esordi della sua carriera. Il suo faccino dolce ed il suo caratteristico sorriso sono molto noti nelle clip pubblicitarie italiane risalenti agli Anni ’80. La carriera della donna non si è però arrestata allora, ed oggi è infatti una famosa showgirl e conduttrice, conosciuta in tutta la penisola. Il suo cammino, costellato di servizi fotografici, spot pubblicitari, ruoli come comparsa all’interno di alcuni film, inizia a consolidarsi all’età di 17 anni, con la partecipazione a Miss Italia 1998. In seguito, con l’impiego come valletta per Passaparola, compie il grande salto, distinguendosi da tutte le altre. Di lì a poco inizia a lavorare per Rai2, arrivando in seguito al Festival di Sanremo, Le Iene, Mai dire Candid, e numerosi altri programmi, alcuni dei quali in onda ancora oggi. E voi, eravate riusciti a riconoscerla?