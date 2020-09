Renato Zero omosessuale? Il cantante racconta la verità sul suo orientamento

Renato Zero ha parlato apertamente del proprio orientamento sessuale in un’intervista rilasciata qualche tempo fa.

Tempo addietro Renato Zero ha subito la diffusione di fake news riguardanti il suo stato di salute. Un fenomeno che lo ha fatto molto innervosire e che lo ha convinto a smentire pubblicamente le dicerie sul suo conto. Il cantante lo ha fatto rilasciando un’intervista a ‘Repubblica‘, nella quale ha spiegato che simili voci girano incontrollate perché lui ha sempre preferito mantenere il giusto riserbo sulla sua vita privata.

Quindi parlando della sua salute e del fatto che si continuava a dire che era malato, il re dei “Sorcini” esordisce dicendo: “Ma che devo fa’… Mi devo presentare con un certificato medico? Con le analisi del sangue in mano?”. Quindi aggiunge: “Sto bene, ringraziando Dio, certo se continua questa campagna denigratoria finirò per star male. Basta. Sono stufo”. Successivamente aggiunge di non avere alcuna voglia di parlare in televisione del suo stato di salute, ma se le voci avessero continuato a girare avrebbe chiesto asilo ad un telegiornale nazionale per porre fine al fenomeno.

Renato Zero: “Io omosessuale? Mi continuano a piacere le donne”

Dato che si parlava di voci ricorrenti, l’intervistatore ha chiesto a Zero di porre fine una volta per tutte ai rumor sul suo orientamento sessuale. Da anni, infatti, si dice sul web che il cantante sia omosessuale, una voce che Renato non si è mai preoccupato di smentire o confermare. Dato che gli viene chiesto, però, in questo caso dice la verità a riguardo: “Mi chiedono di fare outing, ma perché devo accettare l’idea di essere omosessuale quando so che ho amato e continuo ad amare donne?”.

L’artista spiega in seguito che non ci troverebbe nulla di male, aprendo alla possibilità che possa piacergli anche un uomo: “Se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme”. A suo avviso, dunque, non ha troppa importanza quale sia l’orientamento sessuale di una persona e dargli così tanto peso non è altro che “un paravento per certe nevrosi”.