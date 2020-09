Ornella Boccafoschi, tutto sulla ballerina: età, foto, carriera

La splendida ed elegante ballerina Ornella Boccafoschi è ultimamente sulla bocca di tutti. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Bella, elegante, e talentuosa, la brillante Ornella Boccafoschi ha fatto molto parlare di sé. Il mondo della danza e dello spettacolo italiano ed internazionale conosce il suo nome, ed i suoi follower non vedono l’ora di vederla ballare. Dinamica e solare, la donna è una professionista, e riesce ad incantare chiunque la guardi.

La maestra della danza Ornella è nata in data 8 Settembre 1984, sotto il segno della Vergine. Il suo luogo di nascita è Giarre, un paese in provincia di Catania. Lì la donna ha speso la maggior parte della propria infanzia e adolescenza, insieme alla famiglia, serena e felice.

Sin da quando era bambina, Ornella ha manifestato un forte interesse per la danza ed il ballo. Ha comunicato ai suoi genitori di voler prendere alcune lezioni, ed ha così cominciato a frequentare un corso di danza classica nella città di Catania, in Sicilia. Con gli anni però la donna ha scoperto la sua passione più grande, ossia il latino americano, che è diventato in seguito la sua disciplina principale.

La sua passione, la dedizione, il talento, ed il duro allenamento, hanno portato Ornella a distinguersi tra gli altri, ed a partecipare a gare di ballo in Italia e all’estero. Sono trofei, medaglie e primi posti per Ornella, che ha cominciato sin da subito a manifestare la propria bravura. La svolta nella sua carriera è avvenuta quando la donna ha partecipato al Campionato Italiano Amatori A1, comparendo per diversi anni di seguito come prima classificata. Dopo il successone, Ornella ha cominciato a vivere la propria passione, passando alla categoria master internazionale, ed arrivando anche al Blackpool Dance Festival, alla Coppa del Mondo, e a Ballando con le Stelle.

Ornella Boccafoschi, la vita privata

Non si sa molto della vita privata della Boccafoschi. La donna, riservata e amante della privacy, non ha lasciato trapelare molto su di sé. Tutto ciò che si conosce su di lei è stato estrapolato da qualche intervista, o dedotto da qualche storia che la donna ha volontariamente postato sui suoi canali social. Si sa però che attualmente vive a Catania, e che è sposata dal 2014 con Francesco Samperi. La relazione con l’uomo ha portato nella vita dei coniugi una bellissima bambina, Matilde, nata nel 2019.