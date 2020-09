Matteo Salvini ha la febbre: “Stasera torno a casa” – VIDEO

In un intervento da Formello, ripreso in video, l’ex ministro Matteo Salvini spiega di avere la febbre e aggiunge: “Stasera torno a casa”.

Dal palco di Formello, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha preso parte alla manifestazione politico culturale “Itaca 20.20”, ha spiegato di non essere in perfette condizioni fisiche.

Leggi anche –> Salvini aggredito durante comizio, gli strappano catenina e camicia

L’ex ministro ha infatti fatto sapere: “Ci tengo ad essere qui anche se un po’ dolorante e un po’ febbricitante”, parole che hanno fatto balzare sulla sedia molti degli intervenuti. Infatti, in questo periodo, qualsiasi minima forma influenzale o simil influenzale viene immediatamente ricondotta al Coronavirus.

Leggi anche –> Matteo Salvini, video choc su Facebook: “Immagini che spezzano il cuore”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La febbre di Matteo Salvini: non ha seguito il consiglio del medico

Matteo Salvini prima di iniziare il proprio intervento ha spiegato anche il medico gli aveva consigliato riposo, ma lui non ha ascoltato le prescrizioni. “Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone”, ha esordito il leader della Lega, dopo aver appunto spiegato di non essere in forma.

Quindi ha aggiunto: “Quando mi sono alzato il medico mi ha detto, lei adesso va a casa. E io gli ho risposto si prima vado ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma la sera vengo a casa”. Le sue parole, rilanciate sui social network, hanno destato qualche perplessità anche tra i suoi seguaci e simpatizzanti. Sono molti infatti coloro che gli consigliano di riguardarsi.